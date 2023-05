Il Calcio Napoli si appresta a partire per Udine per affrontare giovedì 4 maggio alle ore 21 i bianconeri nel posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri affronteranno la trasferta in Friuli con la consapevolezza di avere la possibilità di rientrare in città da campioni d’Italia. Per questo Luciano Spalletti ha deciso di aggregare al gruppo anche gli infortunati Politano e Mario Rui, per far si che tutti partecipino al viaggio più importante della storia recente del club.

Udinese-Napoli, i convocati: Spalletti porta in Friuli anche gli infortunati

Insieme a loro ci sarà tutto lo staff sanitario, i magazzinieri e tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte in questa straordinaria stagione che ha portato i partenopei sul tetto del paese dopo 33 anni dall’ultimo trionfo del 29 aprile 1990.

Inizia di fatto oggi la settimana di passione che porterà il tricolore in città: la matematica certezza potrebbe arrivare già stasera, se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo allo stadio Olimpico di Roma. Nel caso di vittoria dei biancocelesti, invece, a Di Lorenzo e compagni basterà uscire indenni dalla Dacia Arena. Anche un pareggio contro i bianconeri regalerà infatti al fischio finale il titolo.

LEGGI ANCHE – Napoli, sei a poche ore dal tricolore: tutte le combinazioni da mercoledì a domenica

Il risultato della partita dello Stadio Maradona di domenica scorsa contro la Salernitana aveva incupito il gruppo azzurro: le lacrime di Osimhen al fischio finale sono state l’indice di quanto i calciatori desiderassero regalare una gioia ai tifosi presenti sugli spalti del catino di Fuorigrotta.

LEGGI ANCHE – Dove vedere Udinese-Napoli in TV e streaming: Sky, Dazn, applicazioni, orario, formazioni

Una cornice spettacolare, un’atmosfera che non si vedeva dai tempi del grande Diego con una marea di bandiere azzurre a sventolare in ogni angolo dell’impianto. L’esplosione al gol di Olivera aveva regalato l’illusione della vittoria tanto agognata, poi però era arrivata la doccia fredda a pochi minuti dal termine con la rete di Dia che aveva sancito l’1-1 finale.

Il Napoli festeggerà dunque a Udine, salvo poi rientrare venerdì dopo pranzo come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis ieri in conferenza stampa, e non domenica come si era vociferato. La festa del Maradona avrà dunque il suo replay contro la Fiorentina il 7 maggio alle 18, e lì difficilmente qualcuno verserà lacrime se non di felicità.