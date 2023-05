Alex Meret, portiere del Calcio Napoli, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Dimaro Folgarida 2023 per rispondere ad alcune domande sulle sensazioni vissute in Trentino nelle stagioni precedenti e su cosa si aspetta quest’anno.

Alex Meret: “Scudetto merito di tutti. I centomila tifosi di Dimaro saranno un premio”

“Fare il ritiro a Dimaro senza andare in giro per il mondo sicuramente è un vantaggio. Conoscere già il posto ti aiuta a lavorare meglio, fare le amichevoli lì senza fare tournée ci permette di riposare e di affrontare gli allenamenti intensi che sosteniamo con la giusta forza ed il giusto sacrificio senza stancarti inutilmente. In questa fase il lavoro è la cosa più importante”.

“Scudetto Napoli? Il merito è della squadra e dello staff tecnico. Abbiamo raggiunto qualcosa di impensabile all’inizio della stagione. Ci abbiamo creduto fin dal primo giorno, abbiamo sempre lavorato con grande voglia e dedizione seguendo il mister. Se nel prossimo ritiro ci saranno centomila persone è grazie a tutte le componenti”

