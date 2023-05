Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Dimaro Folgarida 2023, ha ricordato il periodo covid e le difficoltà incontrate nel produrre le maglie da gioco.

De Laurentiis: “Durante il Covid è stato difficile anche produrre le maglie da gioco”

“Qui c’è mia figlia Valentina, che da quando abbiamo deciso di farci autonomamente da sponsor tecnico è diventata una colonna della nostra società. Siamo partiti in un momento molto difficile, durante il covid, un momento in cui io decisi a febbraio di sciogliere il contratto con Robe di Kappa. Iniziai subito a far disegnare ad Armani e a mia figlia la nuova collezione.

Ricorderete però che con il covid i trasporti e le fabbriche erano bloccati: io feci accordi con una quarantina di jumbo che avrebbero dovuto trasportare dalla Cina i materiali, mentre nella città di Bergamo avevo assunto una ventina di sarte e di persona andai a scegliere i tessuti. Un periodo molto complesso.

Mi ricordo che tutto lo staff prima dell’inizio del campionato aveva dubbi sulla maglia da indossare all’esordio. Alla fine riuscimmo a produrle a andò tutto bene, anche grazie a mia figlia Valentina. Lei è stata a Dimaro ieri, è appena tornata”.

