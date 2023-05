Il Corriere dello Sport lancia una clamorosa indiscrezione: Luciano Spalletti sarebbe pronto a chiudere la sua storia d’amore con il Calcio Napoli e a dare le dimissioni a fine stagione. Secondo il quotidiano sportivo, nonostante lo straordinario rapporto del tecnico originario di Certaldo con la città partenopea, il rapporto con la società si è incrinato irrimediabilmente in queste ultime settimane.

Spalletti pronto a rassegnare le dimissioni

Nonostante il diritto di rinnovo del contratto esercitato dal club via PEC solo pochi giorni fa, dunque, l’allenatore della squadra campione d’Italia potrebbe essere al passo d’addio se non dovessero ricucirsi le incomprensioni nate nel post Scudetto.

“Luciano Spalletti è pronto a chiudere quello che sarà per sempre un capitolo fondamentale della sua vita: Napoli, il Napoli. Un amore vero, intenso e tormentato come solo le grandi passioni sanno essere: straordinaria con la città e con la squadra, due anime che ama profondamente e che rappresentano le sole boe a cui legare la cima sfilacciata; in chiaroscuro con De Laurentiis. Se De Laurentiis non riuscirà a ricucire lo strappo, Spalletti è pronto a presentare le sue dimissioni, a dispetto dell’anno di contratto, e ad affrontare le conseguenze”.