Il campionato di Serie A ha decretato quasi tutti i suoi verdetti. A novanta minuti dal termine della stagione che ha portato il Calcio Napoli sul tetto d’Italia, che contro la Sampdoria domenica 4 giugno 2023 allo Stadio Maradona riceverà la coppa dello Scudetto conquistato alle 22,37 del 4 maggio 2023, quasi tutte le squadre partecipanti già conoscono il proprio destino.

Qualificazione alla prossima Champions League, già tutto deciso

Non ci sarà bisogno di attendere l’ultima giornata di campionato per conoscere le quattro partecipanti alla prossima UEFA Champions League: dopo la sconfitta della Juventus contro il Milan, i rossoneri hanno strappato l’ultimo pass per la massima competizione continentale.

Saranno dunque Napoli, Lazio, Inter e Milan le italiane che proveranno l’assalto alla coppa l’anno prossimo. In bilico solo la seconda e la terza posizione: i biancocelesti di Sarri attualmente sono secondi con 71 punti, mentre Inter e Milan ne hanno rispettivamente 69 e 67.

Europa League e Conference League, lotta a tre per Atalanta, Roma e Juventus

Nonostante siano già state decise le sette partecipanti alle prossime competizioni europee, Atalanta, Roma e Juventus si contenderanno nell’ultima giornata di campionato i due posti destinati all’Europa League: attualmente bergamaschi e giallorossi hanno rispettivamente 61 e 60 punti, mentre i bianconeri 59.

Se i novanta minuti finali non dovessero cambiare la graduatoria, la Juventus andrebbe in Conference League.

Roma e Fiorentina hanno però una grandissima possibilità: saranno infatti impegnate nelle finali di Europa League e Conference League. Se i giallorossi dovessero vincere, conquisterebbero anche l’accesso alla prossima UEFA Champions League, diventando dunque la quinta italiana.

Se i viola invece dovessero battere il West Ham nella finale di Conference League, conquisterebbero l’accesso alla prossima Europa League, nonostante non si siano classificati tra le prime sette, diventando di fatto l’ottava italiana impegnata nelle prossime coppe europee.

Lotta Salvezza, Hellas Verona e Spezia si contendono la permanenza in A

La sfida a distanza più interessante dell’ultima giornata di campionato sarà sicuramente quella tra Hellas Verona e Spezia. Le due compagini sono attualmente appaiate a 31 punti, e si contenderanno il quartultimo posto che vale la salvezza in una lotta a distanza al cardiopalma.

Entrambe impegnate in trasferta, gli scaligeri giocheranno contro il Milan già certo della qualificazione alla prossima UEFA Champions League, mentre i liguri saranno di scena a Roma contro i giallorossi, che saranno reduci dalla finale di Europa League contro il Siviglia in programma il 31 maggio 2023.

In caso di arrivo a pari punti, ci sarà uno spareggio tra le due: se anche quello dovesse finire in parità al termine dei novanta minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore.