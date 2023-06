Festa Scudetto, la frecciata di Peppe Iodice alla Juve: “Non abbiamo rubato niente”

Peppe Iodice interviene durante la festa Scudetto allo stadio Maradona trasmessa in diretta da Rai 2. Il comico napoletano, intervenuto tra il pubblico con maglia e sciarpa azzurra, è stato protagonista di un piccolo intervento in cui non è mancata una frecciatina – velata ma non troppo – alla Juventus.

la frecciata di Peppe Iodice alla Juve durante la festa Scudetto del Napoli

“Ho sentito dire che questo Scudetto è il riscatto di un popolo – ha affermato Peppe Iodice – Non è vero: il riscatto si chiede dopo una rapina. Noi non abbiamo rubato niente”.

Un intervento anche molto attuale, dopo l’avvenuto patteggiamento tra la Juve e il giudice sportivo che ha risolto il procedimento per la manovra stipendi con un’ammenda di poco minore a 800mila euro, ossia soltanto lo 0,2% del fatturato della società piemontese. Una vera e propria inezia che, da un lato, suggerisce alle società un precedente estremamente pericolo, dall’altro invece un trattamento di favore ai bianconeri anche viste le dichiarazioni di Gravina.