Kvaratskhelia figlio di Napoli. Bacia la maglia e dice: “Resto qua, amo la città”

Kvaratskhelia bacia la maglia del Calcio Napoli e promette di restare qui. Il fuoriclasse azzurro, miglior giocatore in assoluto della Serie A, ha parlato ai microfoni di Dazn ed è stato autore di una vera e propria dichiarazione d’amore per la città partenopea, dove è diventato il talento emergente più cristallino in giro per l’Europa ed il mondo.

Kvaratskelia bacia la maglia: “Amo Napoli, resto qua”

Kvicha Kvaratskhelia ha risposto a diverse domande del giornalista. Sul momento più indimenticabile ha affermato: “L’episodio più bello della stagione? Contro l’Udinese, nella partita dello Scudetto, ho visto delle immagini indimenticabili. Ma è il primo passo per ottenere ulteriori soddisfazioni”.

Una dichiarazione che portava con sé il seme dell’ulteriore questione, quella della sua permanenza nella squadra campione d’Italia: “Certo, io amo Napoli”.