Napoli, chiusa una stagione da sogno. Neanche il City di Guardiola è riuscito a fare meglio

Il Calcio Napoli ha chiuso al primo posto in classifica in Serie A con 90 punti, vincendo il suo terzo Scudetto. Anche gli altri maggiori campionati europei sono terminati, alcuni dominati, altri al cardiopalma. In particolare quello tedesco ha visto il Borussia Dortmund ed i suoi tifosi vivere un vero e proprio psicodramma: alle vespe bastava infatti vincere all’ultima giornata contro il tranquillo Mainz per interrompere il dominio del Bayern Monaco che durava da 10 anni.

Napoli, in Europa nessuna come te

Ebbene, un rigore sbagliato, due gol incassati nel primo tempo e tante occasioni fallite, hanno impedito al ‘muro giallo’ di festeggiare il trionfo, consegnando di fatto ai rivali del Bayern l’undicesimo titolo consecutivo.

In Inghilterra il Manchester City ha rimontato lentamente l’Arsenal, salvo poi superarla ed incrementare il vantaggio nelle ultime partite.

In Francia il Paris Saint Germain, nell’ennesima stagione fallimentare a livello europeo, ha vinto la Ligue 1 in maniera piuttosto tranquilla, ma ha comunque chiuso con un solo punto di vantaggio sul sorprendente Lens.

In Spagna è tornato alla vittoria il Barcellona, che ha approfittato del tramontare del ciclo del Real Madrid, ed ha regalato al tecnico Xavi il primo grande titolo della sua carriera da allenatore.

Il Napoli è stata la squadra che ha ottenuto più punti delle capoliste dei cinque campionati più importanti d’Europa: i 90 punti conquistati dagli uomini di Luciano Spalletti non sono stati eguagliati neanche dal Manchester City di Guardiola, che ne ha ottenuti 89.

I citizens hanno chiuso la stagione con il maggior numero di gol fatti del continente: 94. Gli azzurri hanno chiuso a 77, subendone però solo 28, affermandosi come la seconda difesa meno infilata d’Europa.

Le vincitrici dei cinque campionati più importanti d’Europa

NAPOLI: punti 90 – gol fatti 77 – gol subiti 28

BARCELLONA: punti 88 – gol fatti 70 – gol subiti 20

MANCHESTER CITY: punti 89 – gol fatti 94 – gol subiti 33

PARIS SAINT GERMAIN: punti 85 – gol fatti 89 – gol subiti 40

BAYERN MONACO: punti 71 – gol fatti 92 – gol subiti 38