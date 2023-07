Dove comprare la nuova maglia del Napoli: limited edition a 250 euro

La nuova maglia del Napoli per la stagione 2023/2024 è stata presenta oggi a bordo della nave MSC World Europa, che fa parte della flotta della società che è il nuovo main sponsor della squadra azzurra. Tra gli sponsor quest’anno c’è anche Ebay, portale dove si può acquistare la maglia del Calcio Napoli con lo scudetto dei Campioni d’Italia.

Come acquistare la maglia del Napoli 2023/2024

La maglia del Calcio Napoli 202372024 con lo scudetto cucito sul petto si può acquistare da oggi 10 luglio 2023 a partire dalle ore 19:26, sullo store presente sul sito della SSC Napoli e su Ebay che è il nuovo official marketplace della società azzurra.

Le nuove maglie del Napoli in vendita dal 10 luglio 2023 alle ore 19:26

In vendita la maglia Home, quella di colore azzurro che verrà utilizzata per le partite giocate allo stadio Diego Armando Maradona, e la maglia Away di colore bianco per le partite in trasferta.

La Maglia Home presenta uno styling con manica raglan su tessuto tecnico stretch, piping in contrasto bianco, collo a V ad incrocio con stampa tricolore come sulla linea fondo della manica. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato.

La Maglia Away presenta una stampa in digitale e stilizzata del Vesuvio di Napoli, simbolo dell’identità della città. Nuovo styling di manica raglan su tessuto tecnico stretch con piping in contrasto blu, collo a V ad incrocio e linea fondo della manica in blu. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato.

La maglia del Napoli in vendita su Ebay

La SSC Napoli ed eBay annunciano la loro partnership per la stagione calcistica 2023/2024.Il marketplace globale diventa Official E-Commerce Partner del Club e posiziona il proprio logo sia sulla manica delle maglie gara in Italia e in Europa e sia sul training kit dei Campioni d’Italia. La collaborazione con la SSC Napoli conferma eBay come “marketplace delle passioni”, il quale offre ai tifosi tutto ciò che desiderano per alimentare il loro interesse per il calcio e per la loro squadra del cuore.

Il prezzo delle nuove maglie del Napoli

La Maglia gara ufficiale della SSC Napoli, azzurra home, Campioni 2023 Limited Edition è in vendita al prezzo di 250 euro.