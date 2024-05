Torre del Greco, riapre il parco Salvo D’Acquisto dopo sette mesi di lavori

Dopo sette mesi di chiusura, causa lavori di ristrutturazione, riapre a Torre del Greco il parco Salvo D’Acquisto . Nel pomeriggio di ieri il parco è ritornato a popolarsi di tanti cittadini che non si sono voluti perdere la riapertura. Presente anche il sindaco Luigi Mennella e la consigliera Valentina Ascione . Tanti sorrisi per i giovani presenti che hanno di nuovo un’area all’aperto per giocare, tra giostrine, scivoli e tanto verde.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato in data odierna dal comune di Torre del Greco : “Riapre oggi il parco D’Acquisto – ci racconta la consigliera Valentina Ascione – e la città, dopo tanta attesa, finalmente può godere del verde e delle rinnovate giostrine. Tanti i bambini che aspettavano questo momento e siamo contenti di ridare alla città questo spazio. Dispiace soltanto per i mesi occorsi in più ma è stato necessario per le tante situazioni che ci hanno portato a maggio. Abbiamo ridato un’altra villa a Torre del Greco – le parole del primo cittadino – ridandone una nuova dignità. Sono entrato in questo sito in cui non si vedevano neanche più i viali, alberi ridotti male, bagni invivibili. Oggi vedo già tanti bambini giocare e vedo le mamme felici. Faccio però un appello alla città: questa ulteriore villa è della città, ma bisogna sapersela tenere. È vero dobbiamo mettere sicuramente la sorveglianza ma non è un problema di sorveglianza, è un problema di cultura e di mentalità. Dobbiamo essere bravi a trasmettere a tutti che le ville, i parchi e tutto ciò che appartiene alla comunità è di tutti, come se fosse casa nostra. Dobbiamo voler bene alla nostra città, noi stiamo lavorando e vogliamo che Torre del Greco ridiventi la città capitale della Campania.”