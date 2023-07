Il calciomercato del Calcio Napoli entra nel vivo. Nelle prossime ore infatti verrà annunciata l’ufficialità dello scambio tra gli azzurri e l’Herta Berlino con Diego Demme che andrà in Germania, mentre nel capoluogo campano arriverà il francese Lucas Tousart. L’ex Lione sarà designato come vice Anguissa ed a 26 anni conta una discreta esperienza a livello europeo. Per Demme invece si chiude l’esperienza al Napoli dopo 3 stagioni con una Coppa Italia oltre lo Scudetto di quest’anno.

Chi è Tousart, il dopo Demme per il Napoli

Lucas Tousart è un centrocampista francese di 26 anni (5 in meno di Demme). Cresciuto nel settore giovanile del Valenciennes esordisce in League 2 nel 2015. Dopo una buona metà di stagione arriva la chiamata dal Lione che accetta senza grosse difficoltà. Dopo un primo anno di apprendistato con una sola presenza, nelle stagioni successive il centrocampista prende sempre più spazio e a suon di grandi prestazioni diventa un titolare inamovibile del Lione. Dopo 5 stagioni, spinto dalla voglia di una nuova esperienza, Tousart firma con l’Herta Berlino. Anche qui il francese è titolare e gioca con una continuità impressionante, oltre a mantenere la media di 4/5 gol a stagione.

Con la Nazionale invece il suo percorso si è interrotto nell’Under 21 con l’ultima apparizione nella sconfitta contro la Spagna nell’Europeo disputato in Italia. Manca invece l’esordio con la selezione di Deschamps.