Serie A, prima giornata: tonfo Lazio a Lecce, la Juve trova la strada spianata a Udine

Nella giornata di domenica 20 agosto 2023 si sono disputate altre quattro partite del primo turno di Serie A. Perdono le due prossime avversarie della Società Sportiva Calcio Napoli.

Serie A, prima giornata: perdono Sassuolo e Lazio, le prossime due avversarie della Società Sportiva Calcio Napoli

La Roma di José Mourinho è stata fermata a sorpresa in casa dalla Salernitana di Paulo Sousa: sugli scudi Candreva autore di una doppietta. Parte bene l’Atalanta, che espugna il campo del Sassuolo con due reti nel finale, mentre la Lazio di Maurizio Sarri, arrivata la stagione passata al secondo posto alle spalle del Calcio Napoli, è crollata negli ultimi minuti del match contro il Lecce mostrando una condizione fisica preoccupante. Parte bene la Juventus di Massimiliano Allegri, che trova come spesso le accade a Udine la strada spianata e segna addirittura tre gol nel primo tempo. Oggi le ultime due partite che completeranno il turno: esordio per il Milan, impegnato a Bologna. Conclude il programma Torino–Cagliari.

ROMA-SALERNITANA 2-2 – IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling (20′ st Paredes), Llorente; Kristensen (20′ st Karsdorp), Aouar (45’+2′ st Pagano), Cristante, Bove (20′ st Renato Sanches), Spinazzola (20′ st Zalewski); El Shaarawy, Belotti. A disp.: Svilar, Boer, Celik, Ndicka, Pagano, Pisilli, Alessio, Solbakken. All.: Conti-Rapetti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Fazio, Gyomber, Lovato; Bradaric, Maggiore (34′ st Legowski), L. Coulibaly, Mazzocchi (21′ st Dia), Candreva, Kastanos (34′ st Sambia); Botheim (43′ st M. Coulibaly sv). A disp.: Costil, Fiorillo, Iervolino, Motoc, Sfait, Elia. All.: Sousa

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 17′ Belotti (R), 36′ Candreva (S), 4′ st Candreva (S), 37′ st Belotti (R)

Ammoniti: Gyomber (S), Maggiore (S), Kastanos (S), Fazio (S)

SASSUOLO-ATALANTA 0-2 – IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti (32′ st Miranda), Vina (1′ st Missori); Lopez, Henrique; Defrel (32′ st Volpato), Bajrami (17′ st Thorstvedt), Laurienté; Pinamonti (40′ st Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Paz, Boloca, Lipani, Ceide. All.: Dionisi

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (27′ st Zortea), De Roon, Koopmeiners (42′ st Adopo); Pasalic (1′ st Ederson); Zapata (1′ st De Ketelaere), Lookman (17′ st Scamacca). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Bakker, Muriel. All.: Gasperini

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 39′ st De Ketelaere, 48′ st Zortea

LECCE-LAZIO 2-1 – IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (65’ Blin), Pongracic, Baschirotto, Dorgu (65’ Gallo); Rafia (65’ Kaba), Ramadani, Gonzalez (83′ Burnete); Almqvist, Strefezza, Banda (76’ Di Francesco). All.: D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (72’ Pellegrini), Patric, Romagnoli, Marusic; Cataldi (88′ Castellanos), Kamada (55’ Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (55’ Isaksen), Immobile, Zaccagni (72’ Pedro). All.: Sarri

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 85′ Almqvist (Le), 87′ Di Francesco (Le); 26’ Immobile (La)

Ammoniti: Blin (Le), Gonzalez (Le), Pongracic (Le); Isaksen (La), Pellegrini (La)

UDINESE-JUVENTUS 0-3 – IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele (12′ st Ferreira), Zarraga (1′ st Samardzic), Walace, Lovric, Kamara (1′ st Zemura); Thauvin (21′ st Success), Beto (30′ st Lucca). A disp.: Piana, Malusà, Guessand, Quina, Abankwah, Aké, Semedo, Camara, Pejicic, Nwachukwu. All.: Sottil

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (1′ st McKennie), Miretti (1′ st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (25′ st Iling Junior); Vlahovic (40′ st Yildiz), Chiesa (32′ st Milik). A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Pogba, Kostic, Huijsen, Rugani, Soulè, Nicolussi Caviglia. All.: Allegri

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 2′ Chiesa (J), 20′ rig. Vlahovic (J), 48′ Rabiot (J)

Ammoniti: Alex Sandro (J), Kabasele (U), Danilo (J), Locatelli (J)