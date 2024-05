BRADISISMO/ Prove di evacuazione a Napoli e Pozzuoli, si può portare un animale: il modulo da compilare

Prove di evacuazione per il bradisismo ai Campi Flegrei, questa volta ipotizzando lo Scenario 3, il più grave in assoluto. Giovedì 30 e venerdì 31 maggio i cittadini possono partecipare alle esercitazioni: sono coinvolte le cittadinanze di Pozzuoli e di Bagnoli per simulare la fuga in caso di massima allerta.

Prove di evacuazione per bradisismo a Napoli e Pozzuoli

Alle prove di evacuazione per il bradisismo ai Campi Flegrei possono partecipare, entrambe le giornate, i cittadini di Pozzuoli, mentre quelli del quartiere napoletano di Bagnoli soltanto il 31 maggio. Si tratta della zona di intervento definita ristretta, ossia quella dove attualmente si sta verificando il grado maggiore di innalzamento del suole, corrispondente all’area viola della mappa. I cittadini potranno portare con sé gli animali domestici.

Sul sito del Comune di Napoli si legge che “Lo scenario 3 prevede la mobilitazione nazionale del sistema di Protezione Civile e precede la dichiarazione dell’eventuale stato di emergenza”. L’esercitazione durerà dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Il modulo da compilare per partecipare

Se si risiede nella zona di intervento per il bradisismo e si vuole partecipare in forma volontaria all’esercitazione, bisogna compilare i form presenti sul sito del Comune di Napoli o quello del Comune di Pozzuoli. È possibile inviare la propria adesione entro il 27 maggio ore 12.00. Potrà partecipare un numero massimo di persone conformemente agli indirizzi nazionali. Il criterio di accettazione della richiesta di partecipazione sarà sia cronologico che geografico, relativamente alle strade comprese nell’area di intervento. Se portare con sé un animale domestico indicarlo nell’apposita casella.