Igor Tudor probabile allenatore del Napoli: quanto guadagnerebbe l’ex bandiera della Juve

Dopo una giornata di notizie che si rincorrevano incessantemente sembra che il nuovo allenatore del Calcio Napoli sarà Igor Tudor. Il tecnico croato è un profilo simile a quello di Gennaro Gattuso, che prese il Napoli in mano dopo un altro esonero, quello di Carlo Ancelotti: determinazione, solidità tattica e grinta. Oggi si parla anche di numeri: quanto guadagnerà Tudor e quanto tempo dovrà restare a Napoli.

Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto 2 milioni di euro a Igor Tudor per allenatore il Napoli campione d’Italia fino al termine di questa stagione: un contratto perciò di sette mesi. Alla scadenza il patron si riserva si esercitare l’opzione di rinnovo unilaterale fino al 2025: significa che sarà esclusivamente la società a decidere se proseguire o meno il cammino con il tecnico croato.

I risultati da allenatore di Tudor

Un’operazione data per certa quella dell’ingaggio dell’ex calciatore e bandiera della Juventus con la quale ha militato per otto stagioni, tra cui una in serie B. Come allenatore si segnala il terzo posto dello scorso anno contro il Marsiglia, il nono posto l’annata precedente con il Verona e i due esoneri con Galatasaray e Udinese.