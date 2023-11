L’ultimo dei tre incroci bergamaschi tra l’Atalanta e la Società Sportiva Calcio Napoli ai tempi di Walter Mazzarri è quello più negativo. Un gol di Carmona nel primo tempo regala infatti la vittoria ai padroni di casa, e lascia solo le briciole ad Insigne, Hamsik e soci. Quel piovoso 31 ottobre rimane uno dei due incroci con i nerazzurri in cui il tecnico di San Vincenzo è uscito sconfitto: l’altro risale ad una partita casalinga (1-3).

VIDEO| I tre Atalanta-Napoli di Walter Mazzarri: Parte 3 (2012)

Un Napoli privo di Edinson Cavani non riesce a trovare la via del gol in quel di Bergamo: decide un gol di Carmona al 19′.

Atalanta-Napoli 1-0, Serie A: 31 ottobre 2012, il tabellino