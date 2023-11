Il Calcio Napoli è in viaggio verso Madrid, dove domani sera affronterà il Real dell’ex Carlo Ancelotti nella supersfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. A parlare nella conferenza stampa prevista per le 19,30 saranno il mister Walter Mazzarri ed il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Real Madrid-Napoli, dove vedere la conferenza stampa di Walter Mazzarri

Sarà possibile seguire la conferenza stampa di Walter Mazzarri e capitan Di Lorenzo a partire dalle 19,30 in streaming sul canale Youtube ufficiale della SSC Napoli.

Report allenamento SSC Napoli, seduta mattutina e partenza per Madrid

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma domani allo Stadio Bernabeu per la quinta giornata del Girone C di Champions League (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico-tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Mario Rui ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lindstrom ha fatto terapie e lavoro individuale in palestra e campo. Terapie per Olivera.