Sono appena state pubblicate le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici per la sfida in programma questa sera allo stadio Santiago Bernabeu tra Real Madrid Club de Futbol e Società Sportiva Calcio Napoli, valida per la quinta giornata di UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le 21.

FORMAZIONI UFFICIALI| Real Madrid-Napoli, le scelte di Ancelotti e Mazzarri

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Brahim Diaz.

A disposizione: Fran, Canizares, Nacho, Joselu, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Mario Martin, Nico Paz, Gonzalo, Theo Zidane

CALCIO NAPOLI (4-3-3):Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

A disposizione: Contini, Gollini, Elmas, Osimhen, Zerbin, Cajuste, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori