Come sta Lavezzi, ferito durante una festa. I familiari: “Non è stato accoltellato”

Come sta Ezequiel Pocho Lavezzi

Ore di apprensione per Ezequiel Pocho Lavezzi, l’ex calciatore della SSC Napoli che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato accoltellato ad una festa: versione smentita dagli stessi parenti, oltre che dai medici, che si difendono parlando di una semplice caduta. Al momento, tuttavia, le indagini sono ancora in corso. A renderlo noto è il Clarìn.

Come sta Lavezzi, i familiari: “Non è stato accoltellato”

Tutto è accaduto a Punta del Este durante una festa organizzata dal Pocho nella sua casa di José Ignacio, dove si trovava in compagnia dei suoi familiari. Proprio lì il calciatore sarebbe rimasto ferito, rendendo necessario il trasferimento in ospedale.

Sarebbe giunto al pronto soccorso con “una breve ferita da puntura all’addome e una frattura a livello della clavicola”, lesioni che hanno aperto la strada alla prima ipotesi: quella di un possibile accoltellamento, causato da un familiare stesso.

La polizia di Maldonado, tuttavia, giunta sul posto per avviare le indagini del caso, avrebbe parlato di una semplice ferita alla scapola. Pista confermata dalla stessa direttrice della clinica di Esteña, Marìa del Carmen Lorente, che ha dichiarato: “Posso confermare che è caduto, ha avuto un trauma durante un evento sociale e si è fratturato la clavicola. Per questo è ricoverato qui, è stabile, non necessita di alcun intervento chirurgico. Resterà in osservazione”.

Sarebbe, però, rimasta vaga sulla ferita all’addome, alimentando il mistero su questa strana vicenda. Secondo il quotidiano El Observador, addirittura il Pocho sarebbe inciampato quando un familiare avrebbe cercato di togliergli un coltello di mano.

Al centro delle indagini della Procura ci sarebbe dunque un incidente e una eventuale lite. A negare del tutto l’esplosione di un qualsiasi litigio sarebbero stati proprio i familiari: a detta loro l’ex calciatore del Napoli si sarebbe infortunato per un banale incidente domestico, cadendo accidentalmente da una scala mentre stava cambiando una lampadina e urtando con la scapola un mobile vicino.

Una storia, dunque, tutta da chiarire, con diverse versioni da confermare. Al momento pare che Lavezzi sia stato dimesso e non necessiti di alcuna operazione. Stando a quanto riporta il Clarìn sarebbe già tornato a Buenos Aires.