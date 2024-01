Napoli a secco in 5 gare su 6: per trovare precedenti ha preso fuoco l’almanacco

Napoli sconfitto 4 volte su 6 e senza reti in 5 partite su 6, i precedenti

Il cammino dei campioni d’Italia del Calcio Napoli sta iniziando ad assumere contorni drammatici alla luce degli ultimi risultati. A prescindere dalla guida tecnica, passata da Rudi Garcia a Walter Mazzarri dopo l’imbarazzante sconfitta casalinga contro l’Empoli del 12 novembre scorso, è sotto gli occhi di tutti una preoccupante inversione di tendenza della squadra in termini di atteggiamento rispetto all’anno scorso.

I numeri, purtroppo, non tendono una mano nei confronti degli azzurri, ma anzi rappresentano il colpo di grazia sulla deludente stagione disputata fino ad ora. Un dato su tutti sottolinea in maniera eloquente il fallimento dell’annata successiva a quella tricolore: nelle ultime 6 partite di campionato disputate, il Napoli è riuscito ad andare in gol solamente nella sfida vinta 2-1 contro il Cagliari allo stadio Maradona del 16 dicembre scorso (reti di Osimhen e Kvaratskhelia). Prima e dopo, 4 sconfitte in 5 partite contro Inter, Juventus, Roma e Torino, ed il pareggio a reti bianche contro il Monza (con annesso rigore parato da Meret a Pessina).

Per trovare un precedente così negativo nella storia degli azzurri, nonostante le tante stagioni negative vissute prima della gestione De Laurentiis, bisogna tornare indietro di 4 e 40 anni. L’ultima volta in cui gli azzurri persero 4 partite su 5 gare disputate, risale alla stagione 2019/2020, quando gli azzurri di Gennaro Gattuso, in pieno ammutinamento, persero contro Parma, Inter, Lazio e Fiorentina, ma almeno riuscirono a battere nel mezzo il Sassuolo, conquistando dunque 2 punti in più rispetto a quello di Mazzarri.

L’ultima volta in cui il Napoli non riuscì a segnare in 5 partite su 6 di Serie A, invece, risale alla stagione 1983/1984, quella precedente all’arrivo all’ombra del Vesuvio di Diego Armando Maradona. All’epoca, però, le vittorie valevano 2 punti, ed in quelle 6 gare gli azzurri ottennero ben 4 pareggi a fronte di 2 sole sconfitte.

L’andamento del Napoli in Serie A dall’arrivo di Walter Mazzarri

ATALANTA-SSC NAPOLI 1-2 (Sabato 25 Novembre 2023)

NAPOLI-INTER 0-3 (Domenica 3 Dicembre 2023)

JUVENTUS-NAPOLI 1-0 (Venerdì 8 Dicembre 2023)

NAPOLI-CAGLIARI 2-1 (Sabato 16 Dicembre 2023)

ROMA-NAPOLI 2-0 (Sabato 23 Dicembre 2023)

NAPOLI-MONZA 0-0 (Venerdì 29 Dicembre 2023)

TORINO-NAPOLI 3-0 (Domenica 7 Gennaio 2024)

L’ultima volta in cui il Napoli perse 4 partite su 6

NAPOLI-PARMA 1-2 (14 dicembre 2019)

SASSUOLO-NAPOLI 1-2 (22 dicembre 2019)

NAPOLI-INTER 1-3 (6 gennaio 2020)

LAZIO-NAPOLI 1-0 (11 gennaio 2020)

NAPOLI-FIORENTINA 0-2 (18 gennaio 2020)

L’ultima volta in cui il Napoli non segnò in 5 partite su 6

NAPOLI-TORINO 0-0 (8 gennaio 1984)

NAPOLI-FIORENTINA 0-0 (15 gennaio 1984)

GENOA-NAPOLI 0-0 (22 gennaio 1984)

NAPOLI-JUVENTUS 1-1 (29 gennaio 1984)

AVELLINO-NAPOLI 1-0 (12 febbraio 1984)

NAPOLI-INTER 0-2 (19 febbraio 1984)