Osimhen, ancora guai: lite furibonda con il presidente nigeriano dopo le occasioni fallite

È iniziata nel peggiore dei modi l’avventura di Victor Osimhen in Coppa d’Africa. Secondo quanto riportato dai media nigeriani, infatti, l’attaccante del Napoli sarebbe stato protagonista assieme ai suoi compagni di una lite furibonda avvenuta negli spogliatoi tra la squadra e i vertici della federazione al termine della partita pareggiata all’esordio nella competizione contro la Guinea Equatoriale.

Coppa d’Africa, Osimhen segna ma la Nigeria non vince: lite furibonda negli spogliatoi

Secondo indiscrezioni, sarebbe stato proprio il presidente Ibrahim Musa Gusau, deluso dal risultato che mette già a rischio la qualificazione al prossimo turno, a scagliarsi contro i calciatori e il commissario tecnico Josè Peseiro, rivolgendo loro frasi irripetibili.

L’accusa principale sarebbe stata mossa contro le ‘star’ della squadra, ed in particolare proprio contro Victor Osimhen, autore sì del gol del pareggio, ma protagonista in negativo per aver fallito quattro chance nitide, di cui una clamorosa nel secondo tempo a tu per tu con il portiere.

Nella prossima partita, la Nigeria affronterà i padroni di casa della Costa d’Avorio (vittoria all’esordio contro la Guinea-Bissau). Se le super aquile dovessero perdere, all’ultima giornata sarebbero costrette a battere proprio la Guinea-Bissau in una partita dal livello di tensione altissimo, per evitare lo psicodramma eliminazione.