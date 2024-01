ULTIM’ORA/ Quarto colpo del Napoli: preso Dendonker dall’Aston Villa, è già a Roma

Prosegue il mercato di riparazione del Napoli. Dopo gli arrivi di Mazzocchi, Traorè e Ngonge, il club azzurro ha messo a segno un altro colpo: si tratta di Leander Dendoncker, centrocampista dell’Aston Villa.

Ultim’ora, quarto colpo del Napoli: Dendoncker sbarcato a Fiumicino, visite mediche in corso a Villa Stuart

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il calciatore è già sbarcato all’aeroporto di Roma Fiumicino e si sta dirigendo a Villa Stuart per sostenere le visite mediche propedeutiche al suo acquisto. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Chi è Leander Dendoncker, il nuovo acquisto del Napoli

Leander Dendoncker è nato a Zonnebeke, in Belgio, il 25 aprile 1995. Nasce come mediano davanti alla difesa, ma nel corso della sua carriera ha giocato anche da difensore centrale.

Dopo aver giocato nelle giovanili del Club Brugge, passa al Royal Sporting Club Anderlecht nel 2011, esordendo in prima squadra nel 2013 nel finale della Supercoppa del Belgio. Il 1 agosto del 2014 fa invece il suo esordio in campionato.

Nell’agosto del 2018 viene ceduto in prestito al Wolverhampton, in Premier League inglese, siglando la prima rete con la nuova maglia il 2 febbraio 2019. Nell’estate del 2019 viene riscatto dai Wolves, per poi passare all’Aston Villa nel 2022.

Arriva al Napoli a gennaio 2024, nella finestra invernale di mercato, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Esordisce nella nazionale maggiore belga il 7 giugno del 2015 in amichevole contro la Francia. L’8 giugno 2022 realizza la sua prima rete, contro la Polonia in Nations League.