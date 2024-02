È stato un fiume in piena Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa indetta stamattina al centro sportivo di Castel Volturno. Numerose le tematiche affrontate: il patron azzurro ha spiegato i motivi che hanno portato alla separazione da Luciano Spalletti, ha parlato di Rudi Garcia e soprattutto ha tracciato le linee sui progetti futuri.

De Laurentiis: “Entro due anni sorgerà il nuovo centro sportivo da 30 ettari”

Uno su tutti, quello del nuovo centro sportivo che ospiterà tutte le formazioni della SSC Napoli: “Tra un anno e mezzo dovremo lasciare Castel Volturno. Ho iniziato dunque la ricerca di un’area che misuri 30 ettari, e che possa ospitare i 10-12 campi da gioco che ho intenzione di far costruire.

Abbiamo individuato in Afragola e in Pozzuoli due zone che potrebbero ospitare il nuovo centro sportivo che sorgerà. Entro pochi mesi acquisteremo il terreno prescelto ed assegneremo i lavori ad una ditta tra quelle che si candideranno. Entro 24 mesi dovrà essere pronto. La zona di Afragola è collegata molto bene, tra l’altro c’è da poco anche il collegamento ferroviario con Bari, che per noi attualmente rappresenta un ottimo vivaio dal quale stanno venendo fuori giocatori importanti di proprietà del Napoli come Cheddira e Folorunsho“.