Nella conferenza stampa indetta questa mattina a Castel Volturno, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha raccontato alcuni retroscena molto interessanti riguardanti l’esonero di Rudi Garcia, avvenuto al termine della sfida persa allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Empoli per 0-1.

De Laurentiis contro Garcia negli spogliatoi, il retroscena: “Vuoi farti cacciare?”

“Più volte ho letto che Rudi Garcia era un allenatore ‘bollito’ quando l’ho ingaggiato. In primis, se volete prendo una delle migliori galline padovane e lo prepariamo per davvero, il bollito, così da mangiarlo tutti assieme. Vedrete quanto è buono. Per quanto riguarda il tecnico francese, aveva un curriculum di tutto rispetto: una vittoria del campionato francese, una finale di Europa League ed una semifinale di Champions League nel 2020, non certo una vita fa.

Quando però a Capodimonte, durante la presentazione ufficiale, disse di non aver mai visto il Napoli di Spalletti giocare, cominciai ad avere già qualche dubbio, ma pensavo stesse scherzando. Anche l’allontanamento di Sinatti è stato un altro elemento fondamentale per l’esonero.

Iniziai a frequentare assiduamente Castel Volturno: quando ero qui le cose andavano bene, vedi la vittoria roboante di Lecce (0-4). Appena mi allontanavo, però, iniziavano i problemi. All’inervallo di Napoli-Empoli scesi nello spogliatoio, e gli dissi chiaramente: ‘Che ca…o stai facendo, vuoi farti cacciare?’. Lui mi rispose in malo modo che avrei dovuto lasciarlo lavorare. Lì capii che avrei dovuto esonerarlo Alla fine così è andata: l’avrei fatto anche se non avessimo perso”.