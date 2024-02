Napoli pazza di Geolier: “Nella vita la persona che mi ha più ispirato è Maradona”

È il personaggio del momento. Geolier è arrivato alla ribalta nazionale già tempo fa, ma in questi giorni, con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, sta distruggendo ogni record di ascolti con la sua “I p me, tu p te”.

Geolier: “Nella vita la persona che mi ha più ispirato è Maradona”

Intervistato dal broadcaster Dazn, è stato il protagonista della puntata di “Play with” di questa settimana. Queste le sue parole:

“Diego Armando Maradona era il miglior giocatore di tutti i tempi, poi quando è mancato ho capito davvero che cosa significasse, soprattutto ascoltando mio fratello più grande che l’ha vissuto di più. Ho capito che cosa significasse per le persone, un simbolo di riscatto per le persone di Napoli, è stato uno scudo contro tutti, la bandiera. Se mi chiedi chi è il calciatore più forte del mondo non ti so dire un altro nome che non sia Maradona. Nella vita la persona che mi ha più ispirato è Diego”.

“La squadra di calcio del Napoli per Napoli rappresenta una bandiera, un simbolo di riscatto. Quando il Napoli vince a Napoli si respira un’aria di felicità e questa cosa influenza la popolazione e l’umore dell’intera città. Io sono cresciuto allo stadio. Esibirsi in quello stadio è una consacrazione, un napoletano che canta al Maradona è il massimo, ci sono le mie radici lì”.