VIDEO. Freccero contro la Juventus: “Vince sempre, ha occupato tutto il VAR”

Attacco alla Juventus e, indirettamente, agli arbitri italiani (visto che si parla di VAR), da parte di Carlo Freccero. Il neo direttore di Rai2 nel corso, ieri, della conferenza stampa per il suo insediamento a Viale Mazzini, ha trovato il tempo anche per parlare di calcio: “Io ormai vedo il campionato inglese, perché in Italia la Juventus vince sempre. Vince perché hanno occupato tutto il Var possibile, è una cosa dell’altro mondo. Tutti i Var sono loro. Manovrano, fanno. Fanno una cosa indisponente“.

Le sue parole hanno subito scatenato un’ondata di polemiche via social, con tanti utenti che ne hanno chiesto le immediate dimissioni e invocato querele. Intanto, la redazione di Rai Sport, via Twitter, fa sapere che questa sera (dalle ore 23) il direttore Freccero sarà ospite di “Calcio e Mercato” per chiarire le sue parole. Parole che, come detto, non sono passate inascoltate e che sono arrivate dopo l’annuncio di riportare in Rai il satiro Daniele Luttazzi e l’attacco al PD (per il suo passato a Rai 4).

Di seguito il video con le parole di Carlo Freccero: