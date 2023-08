Tempi duri per Luigi De Laurentiis, figlio del presidente del Calcio Napoli Aurelio. A Bari la tifoseria organizzata ha contestato aspramente l’operato della società durante il mercato estivo, manifestando tutto il proprio dissenso con un eloquente striscione esposto nel corso della sfida di ieri andata in scena al San Nicola tra i galletti ed il Cittadella, terminata con il risultato di 1-1. “Prestiti da elemosinare, niente acquisti di proprietà: non scherzate con la nostra fedeltà!” il contenuto del messaggio rivolto alla famiglia romana.

Contestazione dei tifosi del Bari contro i De Laurentiis: “Solo prestiti da elemosinare”

Il Bari disputa il campionato di Serie B, ed ha conquistato fino ad ora cinque punti in tre partite: un ruolino di marcia non negativo, ma è evidente che bruci ancora la clamorosa mancata promozione in Serie A maturata all’ultimo secondo della sfida playoff contro il Cagliari. Se i biancorossi avessero conquistato l’accesso alla massima divisione in quell’occasione, i De Laurentiis si sarebbero trovati di fronte alla necessità di dover cedere una delle due società di loro proprietà. La scelta sarebbe caduta inevitabilmente proprio sui pugliesi, considerando il lavoro svolto con la Società Sportiva Calcio Napoli dal 2004, che proprio nella stagione conclusa a giugno scorso aveva portato al più grande risultato possibile a livello nazionale: lo Scudetto conquistato dopo 33 anni dall’ultimo vinto da Maradona e compagni, nella leggendaria notte del 4 maggio 2023.

Acquisti e cessioni della SSC Bari nel calciomercato estivo 2023

ACQUISTI: Faggi (definitivo, svincolato), Nasti (prestito, Milan), Menez (definitivo, svincolato), Sibilli (prestito, Pisa), Brenno (prestito, Gremio), Diaw (prestito, Monza), Edjouma (prestito, Steaua Bucarest), Koutsoupias (prestito, Benevento), Frabotta (prestito, Juventus)

CESSIONI: Simeri (prestito, Carrarese), Mane (prestito, Recanatese), Bosisio (definitivo, Renate), Caprile (definitivo, Napoli), Scafetta (prestito, Messina), Marras (definitivo, Cosenza), Cheddira (definitivo, Napoli), Perrotta (definitivo, Padova), Frattali (definitivo, Frosinone).