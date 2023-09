Serie A, quarta giornata: dove vedere Juventus-Lazio in tv, streaming, Dazn, Sky

Dove vedere Football Club Juventus-Società Sportiva Lazio in diretta in TV e streaming. Sabato 16 settembre 2023 alle 15,00 si gioca Football Club Juventus-Società Sportiva Lazio, la quarta partita della Serie A 2023/24.

Come vedere Football Club Juventus-Società Sportiva Lazio. FC Juventus-SS Lazio si potrà vedere in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 14:30. Per vederla in TV bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Football Club Juventus-Società Sportiva Lazio sul canale 214 di Sky Sport.

La partita FC Juventus-SS Lazio potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara. Si potrà vedere anche su NOW e Sky Go, sempre dopo avere sottoscritto un abbonamento con DAZN.

Serie A Tim 2023/2024, quarta giornata: Juventus-Football Club-Società Sportiva Lazio, le probabili formazioni

JUVENTUS FOOTBALL CLUB (3-4-3): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO (3-4-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Serie A Tim 2023/2024, quarta giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv

16/09/2023 Sabato ore 15.00 Football Club Juventus-Società Sportiva Lazio (DAZN)

16/09/2023 Sabato ore 18.00 Football Club Internazionale Milano-Associazione Calcio Milan (DAZN)

16/09/2023 Sabato ore 20.45 Genoa Cricket and Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli (DAZN – Sky – NOW)

17/09/2023 Domenica ore 12.30 Cagliari Calcio-Udinese Calcio (DAZN – Sky – NOW)

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Frosinone Calcio-Unione Sportiva Sassuolo Calcio (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Lecce (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 18.00 Associazione Calcio Firenze Fiorentina-Atalanta Bergamasca Calcio (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 20.45 Associazione Sportiva Roma-Empoli Football Club (DAZN)

18/09/2023 Lunedì ore 18.00 Unione Sportiva Salernitana 1919-Torino Football Club (DAZN)

18/09/2023 Lunedì ore 20.45 Hellas Verona Football Club-Bologna Football Club 1909 (DAZN – Sky – NOW)

CLASSIFICA PROVVISORIA SERIE A TIM 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 9 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano 9 (Champions League)

3. Football Club Juventus 7 (Champions League)

4. Unione Sportiva Lecce 7 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 6 (Europa League)

6. Hellas Verona Football Club 6 (Conference League)

7. Atalanta Bergamasca Calcio 6

8. Torino Football Club 4

9. Frosinone Calcio 4

10. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 4

11. Bologna Football Club 1909 4

12. Associazione Calcio Monza 3

13. Genoa Cricket and Football Club 3

14. Società Sportiva Lazio 3

15. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 3

16. Unione Sportiva Salernitana 1919 2

17. Udinese Calcio 2

18. Cagliari Calcio 1 (Serie B)

19. Associazione Sportiva Roma 1 (Serie B)

20. Empoli Football Club 0 (Serie B)