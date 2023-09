Serie A, quinta giornata: Lecce-Genoa, le ultimissime e le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Unione Sportiva Lecce-Genoa Cricket and Football Club, partita valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A Tim 2023/2024, in programma venerdì 22 settembre 2023 alle ore 20,45. Il palinsesto si aprirà oggi con Salernitana-Frosinone.

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: Unione Sportiva Lecce-Genoa Cricket and Football Club, le probabili formazioni

Unione Sportiva Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda

Ballottaggi: Banda 60% – Strefezza 40%.

Indisponibili: –

Squalificati: Baschirotto

Genoa Cricket and Football Club (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.

Ballottaggi: Badelj 60% – Thorsby 40%, Sabelli 60% – Martin 40%.

Indisponibili: Vogliacco, Messias.

Squalificati: –

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: il programma completo, le probabili formazioni

5ª GIORNATA (22-23-24 SETTEMBRE 2023)

Unione Sportiva Salernitana 1919-Frosinone Calcio, venerdì 22 settembre 2023 ore 18:30

Unione Sportiva Lecce-Genoa Cricket and Football Club, venerdì 22 settembre 2023 ore 20:45

Associazione Calcio Milan-Hellas Verona Football Club, sabato 23 settembre ore 15:00

Unione Sportiva Sassuolo Calcio-Football Club Juventus, sabato 23 settembre ore 18:00

Società Sportiva Lazio-Associazione Calcio Monza, sabato 23 settembre ore 20:45

Empoli Football Club-Football Club Internazionale Milano, domenica 24 settembre ore 12:30

Atalanta Bergamasca Calcio-Cagliari Calcio, domenica 24 settembre ore 15:00

Udinese Calcio-Associazione Calcio Firenze Fiorentina, domenica 24 settembre ore 15:00

Bologna Football Club 1909-Società Sportiva Calcio Napoli, domenica 24 settembre ore 18:00

Torino Football Club-Associazione Sportiva Roma, domenica 24 settembre ore 20:45

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv

5ª GIORNATA (22-23-24 SETTEMBRE 2023)

Unione Sportiva Salernitana 1919-Frosinone Calcio, venerdì 22 settembre 2023 ore 18:30 [DAZN] Unione Sportiva Lecce-Genoa Cricket and Football Club, venerdì 22 settembre 2023 ore 20:45 [DAZN/SKY]

Associazione Calcio Milan-Hellas Verona Football Club, sabato 23 settembre ore 15:00 [DAZN] Unione Sportiva Sassuolo Calcio-Football Club Juventus, sabato 23 settembre ore 18:00 [DAZN] Società Sportiva Lazio-Associazione Calcio Monza, sabato 23 settembre ore 20:45 [DAZN/Sky]

Empoli Football Club-Football Club Internazionale Milano Inter, domenica 24 settembre ore 12:30 [DAZN/Sky] Atalanta Bergamasca Calcio-Cagliari Calcio, domenica 24 settembre ore 15:00 [DAZN] Udinese Calcio-Associazione Calcio Firenze Fiorentina, domenica 24 settembre ore 15:00 [DAZN] Bologna Football Club 1909-Società Sportiva Calcio Napoli, domenica 24 settembre ore 18:00 [DAZN] Torino Football Club-Associazione Sportiva Roma, domenica 24 settembre ore 20:45 [DAZN]

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano 12 (Champions League)

2. Football Club Juventus 10 (Champions League)

3. Associazione Calcio Milan 9 (Champions League)

4. Unione Sportiva Lecce 8 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 7 (Europa League)

6. Frosinone Calcio 7 (Conference League)

7. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 7

8. Hellas Verona Football Club 7

9. Torino Football Club 7

10. Atalanta Bergamasca Calcio 6

11. Bologna Football Club 1909 5

12. Associazione Calcio Monza 4

13. Genoa Cricket and Football Club 4

14. Associazione Sportiva Roma 4

15. Società Sportiva Lazio 3

16. Udinese Calcio 3

17. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 3

18. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 2 (Serie B)

20. Empoli Football Club 0 (Serie B)

Serie A Tim 2023/2024, sesta giornata: il quadro completo del prossimo turno

(26-27-28 SETTEMBRE 2023)

Football Club Juventus-Unione Sportiva Lecce, martedì 26 settembre ore 20:45 [DAZN] Cagliari Calcio-Associazione Calcio Milan, mercoledì 27 settembre ore 18:30 [DAZN/Sky] Empoli Football Club -Unione Sportiva Salernitana 1919 , mercoledì 27 settembre ore 18:30 [DAZN] Hellas Verona Football Club-Atalanta Bergamasca Calcio, mercoledì 27 settembre ore 18:30 [DAZN] Football Club Internazionale Milano-Unione Sportiva Sassuolo Calcio, mercoledì 27 settembre ore 20:45 [DAZN] Società Sportiva Lazio-Torino Football Club, mercoledì 27 settembre ore 20:45 [DAZN/Sky] Società Sportiva Calcio Napoli-Udinese Calcio, mercoledì 27 settembre ore 20:45 [DAZN] Frosinone Calcio-Associazione Calcio Firenze Fiorentina, giovedì 28 settembre ore 18:30 [DAZN/Sky] Associazione Calcio Monza-Bologna Football Club 1909, giovedì 28 settembre ore 18:30 [DAZN] Genoa Cricket and Football Club-Associazione Sportiva Roma, giovedì 28 settembre ore 20:45 [DAZN]