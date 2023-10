Probabili formazioni Empoli-Atalanta, 10a giornata di Serie A

Le probabili formazioni della partita Lazio-Fiorentina, valida per la 10a giornata del girone di andata del campionato italiano di Serie A Tim 2023/2024.

Lunedì 30 ottobre, ore 18:30

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pezzella, Ismajli, Shpendi

Ballottaggi: Berisha 60%-Caprile 40%, Cambiaghi 60%-Cancellieri 40%

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: El Bilal, Palomino

Ballottaggi: Scamacca 55%-De Ketelaere 45%, Zappacosta 60%-Holm 40%

Di seguito le probabili formazioni di tutte le partite in programma nella 10a giornata di andata del campionato di Serie A. L’Inter capolista ospiterà la Roma di José Mourinho a San Siro con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica, mentre Calcio Napoli e Milan si affronteranno in un match dalle mille emozioni allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Gli uomini di Rudi Garcia, campioni d’Italia in carica, dopo un avvio turbolento sembrano aver ritrovato la quadra giusta sia anche in UEFA Champions League: Di Lorenzo e compagni domenica sera avranno l’obiettivo di accorciare nei confronti proprio dei rossoneri e tornare in scia per la prima posizione occupata attualmente dall’altra milanese. Altra sfida interessante sarà quella dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina, con i biancocelesti che dovranno recuperare il terreno perduto nelle prime giornate ed i viola che proveranno a difendere il quarto posto.

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 22 (Champions League)

2. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

3. Football Club Juventus 20 (Champions League)

4. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 17 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 16 (Conference League)

7. Bologna Football Club 1909 14

8. Unione Sportiva Lecce 13

9. Associazione Sportiva Roma 11

10. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

11. Società Sportiva Lazio 10

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Frosinone Calcio 9

14. Torino Football Club 9

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Hellas Verona Football Club 8

17. Empoli Football Club 7

18. Udinese Calcio 6 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 4 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 3 (Serie B)