Il Derby londinese tra Crystal Palace e Tottenham Hotspur si svolgerà oggi, venerdì 27 ottobre 2023, e i tifosi del calcio di Premier League sicuramente non vorranno perdere questa emozionante partita. In questa guida, ti forniremo tutte le informazioni su come vedere il match in diretta sia su Sky Sport in televisione che in streaming gratuitamente.

Per i tifosi italiani, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Gli abbonati a Sky Sport avranno la possibilità di guardare la partita sui canali dedicati al calcio inglese, come ad esempio Sky Sport Football, o sul canale principale Sky Sport 1.

Per quelli che non hanno un abbonamento a Sky Sport, c’è un’ottima notizia: grazie alla partnership tra Sky e Mediaset, alcuni match di Premier League sono visibili in chiaro sul canale gratuito Italia 1. Tuttavia, non è ancora stato confermato se la partita di oggi, Crystal Palace-Tottenham, sarà trasmessa su Italia 1. È consigliabile controllare la programmazione o visitare il sito web di Mediaset per ottenere le informazioni più recenti su quali partite saranno trasmesse in chiaro.

Per coloro che preferiscono seguire il match in streaming, ci sono alcune opzioni disponibili anche per loro. Gli abbonati a Sky Sport possono usufruire di Sky Go, il servizio di streaming in diretta offerto da Sky, che consente di guardare i propri contenuti preferiti su diversi dispositivi come smartphone, tablet e computer.

Dove vedere Crystal Palace-Tottenham Premier League in tv e streaming gratis

In alternativa, c’è la possibilità di accedere a servizi di streaming gratuiti, sebbene sia importante notare che spesso si tratta di fonti non ufficiali. Piattaforme come Rojadirecta, livetv.sx, o VIPLeague, possono offrire link per lo streaming delle partite di Premier League. Tuttavia, tali siti sono spesso soggetti a interruzioni e possono non garantire una qualità di visione ottimale.

Una soluzione più affidabile per lo streaming gratuito potrebbe essere l’utilizzo delle opzioni di prova offerte da diversi servizi di streaming legali come DAZN o Amazon Prime Video. Tali piattaforme di solito offrono una prova gratuita di 30 giorni, che permetterà di vedere la partita di oggi senza costi aggiuntivi. Tuttavia, è importante ricordare di annullare l’abbonamento prima che scada il periodo di prova, per evitare addebiti non desiderati.

In conclusione, gli appassionati di calcio avranno molte possibilità per vedere la partita di Premier League tra Crystal Palace e Tottenham Hotspur in diretta. Sky Sport offre la trasmissione televisiva dell’incontro, sia per gli abbonati che su Italia 1, mentre ci sono diverse opzioni di streaming gratuite e a pagamento a disposizione. Buona visione!