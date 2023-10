Caneo dopo Turris-Giugliano: “Il gol di De Felice era regolare. Fischi? Oggi non li meritavamo”

La Turris cade in casa per 0-1 contro il Giugliano di Bertotto. In una partita piena di episodi, è una papera di Fasolino a regalare la vittoria agli ospiti. Per i corallini dopo un ottimo primo tempo, c’è stato un leggero calo nella ripresa. Il gol tutto sommato era meritato per la Turris che vede invece arrivare una sconfitta ingiusta. A commentare la gara in conferenza stampa c’era il tecnico Bruno Caneo che ha parlato del match in generale, soffermandosi anche sul netto errore arbitrale sul gol annullato ingiustamente a De Felice.

Le parole di Bruno Caneo dopo Turris-Giugliano

Il tecnico sardo apre così la conferenza stampa: “In questo momento ci gira proprio tutto male. Ogni minimo errore difensivo che facciamo, lo paghiamo caramente e poi non riusciamo a recuperare, anche perché c’è una certa ansia di prestazione che veramente va al di sopra delle nostre aspettative, quindi dobbiamo cercare comunque di mantenere questo equilibrio. Oggi non posso imputare nulla ai calciatori perché hanno dimostrato comunque di avere una certa personalità e professionalità. Si sbaglia sotto la porta avversaria, si sbaglia sotto la nostra porta e poi è difficile incanalare la partita in modo diverso. Poi ci sta che al secondo errore difensivo che facciamo, possiamo far chiudere la partita agli avversari, però è un trend che abbiamo dall’inizio del campionato che, o per un verso o per un altro, non siamo tranquilli nel gestire delle situazioni individuali a livello difensivo”.

Mi viene difficile anche cercare di capire i meccanismi che non vanno perché le abbiamo provate tutte. C’è chi dice che dovevo cambiare modulo, ma il modulo è stato cambiato; c’è chi dice devo giocare più indietro, lo abbiamo fatto, ma non siamo stati più aggressivi; abbiamo cercato di aspettarli per poi correre a prenderli. Le stiamo provando tutte perché dobbiamo dare equilibrio, una certa serenità al gruppo, però la serenità la ritrovi con il risultato e se non fai risultato, tutto ti cade addosso come una montagna e noi, in questo momento, da topolini che siamo, non riusciamo a reggerla”.

Sull’errore arbitrale: “Il gol era regolare, come in tante altre situazioni le decisioni arbitrali non ci sono state favorevoli. Anche gli errori arbitrali ci sono contro, quindi in questo momento abbiamo un po’ tutto contro e solo con una reazione da professionisti, uomini, possiamo cercare di reagire da atleti e uomini quali siamo, con una mentalità umile dobbiamo restringere il raggio d’azione e di creare pericoli a noi stessi e cercare di portare avanti qualcosa che ci possa dare stimoli e fiducia con il risultato. Se il risultato non viene, puoi lavorare dalla mattina alla sera, ma alla fine ti crolla tutto.

Anche l’arbitro di Taranto ci ha massacrato. Al di là dell’aver giocato male, di aver solo subito ed il Taranto è stato sempre pericoloso. Però ci deve essere un equilibrio da parte di chi deve giudicare in campo. Un minuto dopo aver fatto il gol è venuto in panchina ad ammonire Esempio e non va bene se loro vanno in duemila e cinquecento sotto la curva e non alzi il cartellino. Sono brutte cose da vedere. Loro sono preposti a non giudicare, ma a fischiare quello che vedono e purtroppo non lo stanno facendo”.

Il commento sui fischi dei tifosi

A fine partita sono arrivati i primi fischi stagionali dei tifosi verso i calciatori. Caneo risponde così alla domanda: “Ci sta perché stiamo facendo un filotto negativo che non da serenità alla gente. Quindi è normale che a fine partita si protesti. Però oggi non c’è nulla da protestare, aveva senso farlo nelle partite precedenti dove non abbiamo fatto delle prestazioni importanti”.