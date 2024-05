Antonio Conte e il Napoli sono sempre più vicini. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le parti avrebbero trovato l’accordo: l’ingaggio annuale sarà di 6 milioni di euro annui, più 3 milioni in caso di qualificazione alla Champions League. L’ultimo snodo da risolvere riguarda la buonuscita nel caso in cui il rapporto si dovesse interrompere prima del tempo.

Conte-Napoli, il contratto è pronto: “Oggi il summit decisivo”. Spunta il bonus Champions, le cifre

Scottato dalla stagione attuale, infatti, il presidente del club Aurelio De Laurentiis si vuole tutelare, e assieme all’uomo dei contratti Chiavelli sta cercando una soluzione per evitare di continuare a pagare lo stipendio al tecnico leccese nell’eventualità di un esonero anticipato.

È previsto per oggi il summit decisivo: il Napoli non vuole più perdere tempo, e non è da escludere che l’accordo venga chiuso prima della fine della stagione. La società vuole dare un segnale forte ai calciatori che rimarranno, per provare a stimolarli anche in vista della trasferta di venerdì in casa della Fiorentina, dove la squadra sarà obbligata a vincere per continuare a coltivare speranze di qualificazione alla prossima UEFA Conference League.