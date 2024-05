L’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara con un post sul suo profilo ufficiale Instagram ha salutato i colleghi di Dazn con cui ha terminato la stagione della trasmissione ‘Supertele’. Le sue parole non hanno lasciato indifferenti i tifosi azzurri, che stanno vivendo la spasmodica attesa di conoscere il nuovo allenatore della propria squadra del cuore.

Conte al Napoli con Ferrara, Ciro fa sognare i tifosi azzurri: “Finisce un ciclo, se son rose…”

Il nome di Antonio Conte è stato spesso associato a quello di Ciro Ferrara, che potrebbe far parte dello staff tecnico in un’eventuale avventura azzurra del tecnico leccese. Queste le parole del commentatore di Dazn, che ha salutato tutte le persone con cui ha collaborato quest’anno: “Finisce così un’altra stagione intensa e bella di Supertele. Ringrazio tutti, colleghi e operatori, che hanno lavorato con passione e professionalità. Un team eccezionale, sono tanti e ognuno di loro è importante. Un ciclo deve per natura chiudersi… E se son rose…”.

In risposta a queste parole, che sembrano essere d’addio, i tifosi del Napoli si sono scatenati nei commenti: il suo post è stato letteralmente inondato di “Ti aspettiamo” e “Portaci Conte”.