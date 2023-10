Dove vedere Benevento-Potenza in tv e streaming gratis

Dove vedere la partita Benevento-Potenza di Serie C in TV e streaming?

Oggi, lunedì 30 ottobre 2023, i tifosi di calcio italiani potranno godersi un’eccitante partita tra Benevento e Potenza, valida per il campionato di Serie C. Se sei un tifoso appassionato di una delle due squadre o semplicemente un amante del calcio, ecco dove potrai seguire la partita in TV e streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, potrai sintonizzarti su Sky Sport, che detiene i diritti per la Serie C. Sky Sport è un canale disponibile sulla piattaforma Sky, presente nei pacchetti Calcio e Sport. Se sei abbonato a Sky, potrai seguire comodamente la partita sul tuo televisore.

Se, invece, non hai un abbonamento a Sky o non hai accesso alla piattaforma, potrai usufruire della piattaforma di streaming online Sky Go. Con Sky Go, potrai accedere ai contenuti di Sky Sport tramite dispositivi come smartphone, tablet o computer, in modo da non perdere nemmeno un minuto di gioco.

Inoltre, vi sono diverse alternative per quanto riguarda lo streaming della partita Benevento-Potenza. Alcuni siti web e app offrono la possibilità di seguire lo streaming delle partite di calcio in modo legale e gratuito. Tuttavia, è importante ricordare di utilizzare solo piattaforme affidabili ed evitare siti web illegali o non autorizzati, che potrebbero violare i diritti di trasmissione.

Tra le piattaforme più conosciute per lo streaming legale delle partite di calcio in Italia, troviamo DAZN e RaiPlay. DAZN è una piattaforma di streaming che offre una vasta gamma di competizioni sportive, inclusa la Serie C. Per usufruire di DAZN, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale.

RaiPlay, invece, è la piattaforma di streaming della Rai, che trasmette alcune partite di calcio, inclusa la Serie C. RaiPlay è completamente gratuito, ma potrebbe non trasmettere tutte le partite del campionato. È importante verificare la programmazione prima della partita per assicurarsi di poterla seguire su questa piattaforma.

In conclusione, la partita Benevento-Potenza di Serie C prevista per oggi, lunedì 30 ottobre 2023, potrà essere seguita su Sky Sport, tramite la piattaforma TV di Sky o lo streaming online con Sky Go. Inoltre, esistono anche altre opzioni di streaming legale come DAZN e RaiPlay. Scegli la piattaforma più adatta alle tue esigenze e preparati a goderti un appassionante incontro di calcio.