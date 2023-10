Cagliari-Frosinone 4-3, tabellino e highlights della partita

Il tabellino e gli highlights della partita Cagliari-Frosinone 4-3, valida per la 10a giornata del campionato italiano di Serie A Tim 2023/2024.

Il tabellino di Cagliari-Frosinone 4-3, partita valida per la 10a giornata di Serie A

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez (42’ pt Zappa), Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola (1’ st Pavoletti), Makoumbou, Prati; Jankto (19’ st Azzi), Mancosu (19’ st Viola); Luvumbo (19’ st Oristanio).

A disposizione: Radunovic, Lapadula, Hatzdiakos, G. Pereiro, Wieteska, Suleman, Petagna, Obert, Dentello, Shomurodov, Di Pardo.

Allenatore: Ranieri.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola (29’ st Oyono), Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini (35’ st Okoli), Barrenechea, Reinier (29’ st Bourabia); Soule, Cuni (10’ st Cheddira), Baez (10’ st Garritano).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lulic, Kaio Jorge, Caso, Kvernadze, Ibrahimovic.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Signor Luca Pairetto di Nichelino (To); assistenti sigg. Andrea Zingarelli di Siena e Giuseppe Di Giacinto di Teramo; Quarto Uomo signor Giovanni Ayroldi di Molfetta; Var signor Massimiliano Irrati di Pistoia, Avar signor Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Sa).

Marcatori: 23’ e 37’ pt Soulé (F), 4’ st Brescianini (F), 26’ st Oristanio (C), 31’ st Makoumbou (C), 48’ e 50’ st Pavoletti (C).

Note: spettatori: 15.946 (130 tifosi del Frosinone) per un incasso di euro 299.137,00; angoli: 7-5 per il Frosinone; ammoniti: 25’ pt Romagnoli (F), 12’ st Prati (C), 40’ st Bourabia (F), 42’ st Okoli (F), 50’ st Marchizza (F); recuperi: 4’ pt; 7’+1’ st

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 25 (Champions League)

2. Football Club Juventus 23 (Champions League)

3. Associazione Calcio Milan 22 (Champions League)

4. Società Sportiva Calcio Napoli 18 (Champions League)

5. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 16 (Conference League)

7. Bologna Football Club 1909 15

8. Associazione Sportiva Roma 14

9. Unione Sportiva Lecce 13

10. Società Sportiva Lazio 13

11. Associazione Calcio Monza 13

12. Torino Football Club 12

13. Frosinone Calcio 12

14. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 11

15. Genoa Cricket and Football Club 11

16. Hellas Verona Football Club 8

17. Empoli Football Club 7

18. Udinese Calcio 7 (Serie B)

19. Cagliari Calcio 6 (Serie B)

20. Unione Sportiva Salernitana 1919 4 (Serie B)