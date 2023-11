Le probabili formazioni di FIORENTINA-JUVENTUS, partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

Domenica 5 novembre, ore 20:45 FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kayode Ballottaggi: Beltran 55%-Nzola 45% JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Squalificati: Fagioli, Pogba | Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Weah Ballottaggi: Cambiaso 55%-Kostic 45%, Vlahovic 55%-Kean 45%, Chiesa 55%-Milik 45%

Le probabili formazioni dell’undicesima giornata del campionato di Serie A

Tutte le ultime sugli schieramenti delle venti squadre del campionato italiano di massima divisione che scenderanno in campo in questo weekend. L’Inter capolista sarà impegnata nella complicatissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, che attualmente occupa il quarto posto in graduatoria con una lunghezza di vantaggio sul Calcio Napoli. Gli uomini di Rudi Garcia giocheranno nell’anticipo pomeridiano del sabato all’Arechi di Salerno sul campo della squadra fanalino di coda del campionato, i granata di Filippo Inzaghi, subentrato a Paulo Sousa due partite fa (tre considerando la gara di Coppa Italia). Impegno più semplice sulla carta per il Milan, che ospita l’Udinese, mentre Fiorentina e Juventus daranno vita ad una partita equilibrata e spettacolare tra due storiche rivali. Aprirà il turno Bologna-Lazio, mentre all’Olimpico derby giallorosso tra la Roma di José Mourinho ed il Lecce, che dopo un avvio spumeggiante si è assestato a metà classifica.

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 25 (Champions League)

2. Football Club Juventus 23 (Champions League)

3. Associazione Calcio Milan 22 (Champions League)

4. Atalanta Bergamasca Calcio 19 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 18 (Europa League)

6. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 17 (Conference League)

7. Società Sportiva Lazio 16

8. Bologna Football Club 1909 15

9. Associazione Sportiva Roma 14

10. Unione Sportiva Lecce 13

11. Associazione Calcio Monza 13

12. Torino Football Club 12

13. Frosinone Calcio 12

14. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 11

15. Genoa Cricket and Football Club 11

16. Hellas Verona Football Club 8

17. Empoli Football Club 7

18. Udinese Calcio 7 (Serie B)

19. Cagliari Calcio 6 (Serie B)

20. Unione Sportiva Salernitana 1919 4 (Serie B)