Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Newcastle, partita in programma martedì 7 novembre e valida per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

Borussia Dortmund-Newcastle, le probabili formazioni della partita di UEFA Champions League

Borussia Dortmund – Newcastle (18:45)

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Wolf; Sabitzer, Nmecha; Malen, Reus, Bynoe-Gittens; Füllkrug

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Bensebaini (non specificato), Emre Can (ginocchio)

In diffida: Emre Can, Schlotterbeck

Newcastle: Pope; Livramento, Lascelles, Schär, Trippier; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almirón, Wilson, Gordon

Indisponibili: Burn (schiena), Murphy (spalla), Barnes (dito del piede), Anderson (schiena), Botman (ginocchio), Isak (inguine), Targett (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno

Squalificati: Tonali

In diffida: Bruno Guimarães

