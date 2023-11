Le probabili formazioni di Porto-Anversa, partita in programma martedì 7 novembre e valida per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

Porto-Anversa, le probabili formazioni della partita di UEFA Champions League

Porto – Anversa (21:00)

Porto: Diogo Costa; Jorge Sánchez, Pepe, David Carmo, João Mário; Varela, Eustáquio, Pepê, Francisco Conceição; Evanilson, Taremi

Indisponibili: Marcano (ginocchio), Wendell (polpaccio), Jaime (muscolare), Galeno (coscia)

In dubbio: nessuno

In diffida: David Carmo

Anversa: Lammens; Bataille, De Laet, Coulibaly, Wijndal; Alhassan Yusuf, Vermeeren, Muja; Ekkelenkamp, Balikwisha, Janssen

Indisponibili: Alderweireld (bicipite femorale), Butez (in paternità), Engels (tendine d’Achille), Keita (ginocchio), Ondrejka (frattura), Valencia (perone)

In dubbio: nessuno

In diffida: Alderweireld

