Transizione energetica, accordo tra BCP ed Enel X: programma di supporto per le PMI

La Banca di Credito Popolare (BCP), in collaborazione con Enel X, ha lanciato un nuovo programma per supportare le piccole e medie imprese (PMI) nei processi di transizione energetica. Questa iniziativa nasce per offrire soluzioni energetiche avanzate ai clienti di BCP, favorendo la decarbonizzazione delle loro attività.

Banca di Credito Popolare e Enel X: i dettagli del Protocollo d’Intesa

BCP ed Enel X hanno firmato un Protocollo d’Intesa con validità di un anno, rinnovabile, che mira a guidare le imprese verso la riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea: una riduzione del 55% delle emissioni nette entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. La partnership prevede che i clienti BCP possano usufruire di una consulenza preliminare gratuita da parte degli esperti di Enel X, che includerà:

– Diagnosi energetiche: Identificazione delle opportunità di ammodernamento dei processi industriali e ottenimento di Certificati Bianchi;

– Soluzioni di carbon compensation: Proposte per compensare le emissioni di carbonio;

– Report di sostenibilità: Strumenti per ridefinire le strategie di sostenibilità/ESG e raggiungere la carbon neutrality.

Obiettivi e Visione

L’accordo vuole facilitare l’accesso delle imprese a soluzioni innovative per la transizione energetica, promuovendo l’uso corretto delle tecnologie e una cultura aziendale basata sulla sostenibilità. BCP, dal canto suo, offrirà il proprio know-how e sosterrà i progetti con la sua competenza specifica, sempre nel rispetto del merito creditizio.

Mario Crosta, Direttore Generale di BCP, ha commentato: “L’accordo nasce dalla necessità di realizzare partnership concrete di sostegno al tessuto produttivo locale, consapevoli dell’importanza della transizione energetica per il Paese. Grazie a questo protocollo forniamo, tramite un partner autorevole come Enel X, la possibilità alle imprese di usufruire di una consulenza specializzate e agevolata. L’obiettivo è quello di generare valore sul territorio in cui operiamo e contribuire ad amplificare la cultura della sostenibilità”.

La Banca di Credito Popolare

Fondata nel 1888 a Torre del Greco, Banca di Credito Popolare è una realtà bancaria autonoma con una lunga storia e un forte radicamento nel territorio. Dal 2005 è una Società Cooperativa per Azioni, con oltre 5.700 soci e più di 90.000 clienti. Attualmente, Mauro Ascione è il Presidente e Mario Crosta è il nuovo Direttore Generale dal gennaio 2024.