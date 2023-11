Le probabili formazioni di Real Sociedad-Benfica, partita in programma mercoledì 8 novembre e valida per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

Real Sociedad-Benfica, le probabili formazioni della partita di UEFA Champions League

Real Sociedad – Benfica (18:45)

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Méndez, Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Kubo, Oyarzabal

Indisponibili: Tierney (muscolare)

In dubbio: Traoré (non specificato)

In diffida: Merino

Benfica: Trubin; António Silva, Otamendi, Morato; João Neves, Florentino, João Mário, Aursnes; Rafa Silva, Di María, Gonçalo Guedes

Indisponibili: Bah (piede), Bernat (coscia), Orkan Kökçü (piede), Neres (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Champions League, quarta giornata: le probabili formazioni di tutte le partite in programma

Le partite di martedì 7 novembre

Borussia Dortmund-Newcastle, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Shakhtar Donetsk-Barcellona, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Atletico Madrid-Celtic, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Lazio Feyenoord, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Manchester City-Young Boys, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Milan-Paris Saint Germain, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Stella Rossa-Lipsia, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Porto-Anversa, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Le partite di mercoledì 8 novembre

Napoli-Union Berlino, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Arsenal-Siviglia, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Bayern Monaco-Galatasaray, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Copenhagen-Manchester United, le probabili formazioni e le ultime dai campi

PSV-Lens, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Real Madrid-Braga, le probabili formazioni e le ultime dai campi

Salisburgo-Inter, le probabili formazioni e le ultime dai campi