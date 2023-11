Oggi, venerdì 13 novembre, alle ore 20:30 si terrà la partita di calcio di Serie C tra Benevento e Giugliano. La competizione si svolgerà presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento e promette di essere un incontro molto emozionante.

Per quanto riguarda la visione della partita, ci sono diverse opzioni disponibili per i tifosi che desiderano seguirne lo svolgimento comodamente da casa. La prima opzione è quella di sintonizzarsi su un canale televisivo. In questo caso, l’emittente a cui fare riferimento è Eleven Sports, che trasmetterà la partita in diretta. Basta andare sul canale Eleven Sports 2 nel proprio decoder o in streaming via internet, visitando il sito web ufficiale dell’emittente.

Per coloro che sono in possesso di un abbonamento a Sky, la partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, precisamente su Sky Sport Football. È sufficiente accedere alla propria piattaforma Sky e cercare il canale in questione per seguire la partita comodamente dal proprio divano.

Dove vedere Benevento-Giugliano in tv e streaming gratis

Se, invece, si desidera seguire la partita in streaming, ci sono diverse opzioni disponibili. Il sito web ufficiale di Eleven Sports consentirà di seguire l’incontro in streaming, previa registrazione e pagamento di un abbonamento. Accedendo al sito, si potrà cercare l’evento e avviare la visione in tempo reale.

Un’altra opzione per lo streaming è rappresentata dalla piattaforma Sky Go, che consente ai clienti Sky di seguire i programmi in diretta ovunque si trovino, tramite il proprio dispositivo mobile o tablet. Basta scaricare l’app Sky Go sul proprio dispositivo, effettuare l’accesso con le credenziali del proprio abbonamento Sky e cercare la partita di Serie C tra Benevento e Giugliano per goderne della visione in streaming.

In conclusione, ci sono diverse opzioni disponibili per seguire la partita di calcio di Serie C tra Benevento e Giugliano in TV e in streaming gratuito anche su Sky. Sia che si scelga di guardare la partita su un canale televisivo come Eleven Sports o Sky Sport, sia che si preferisca lo streaming tramite il sito web di Eleven Sports o l’app Sky Go, sono garantiti momenti di puro divertimento e passione per il calcio. Non perdere l’occasione di tifare per la tua squadra del cuore e goderti questo entusiasmante incontro dal comfort del tuo soggiorno.