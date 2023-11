Probabili formazioni Catania-Turris: Caneo si affida ai soliti

Oggi alle ore 14:00 scendono in campo Catania e Turris per una sfida che potrà essere decisiva per le sorti della stagione delle due squadre. Da una parte i padroni di casa che con l’arrivo di Lucarelli vogliono dare una svolta netta ad un campionato che non è partito sotto la migliore stella. Dall’altra parte la Turris di Bruno Caneo che è in profonda crisi di risultati ed ha sul gruppone nelle ultime giornate 8 sconfitte ed una vittoria (quella esterna a Potenza per 2-3). In classifica entrambe le squadre sono nella zona di mezzo tra play-off e play-out, con i corallini nell’ultimo posto utile per stare lontano dalla parte calda di tabellone.

Le probabili formazioni di Catania-Turris

Momento sicuramente complicato per i corallini. La squadra di Bruno Caneo sta vivendo un vero e proprio momento di crisi. Tra tifosi scontenti e risultati che non arrivano (portando la Turris nel giro di un mese dalla zona play-off a quella play-out). Per Catania non ci sono grandi novità, confermato Fasolino in porta. La difesa a tre sarà composta da Cocetta, Esempio e uno tra Maestrelli e Frascatore. A centrocampo dovrebbe ritornare Cum con Franco, Scaccabarozzi e Contessa. In avanti confermato il trio Giannone, Maniero e D’Auria (con Frascatore in campo ci sarà Nocerino).

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Esempio, Maestrelli; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; Giannone, Maniero, D’Auria.

La prima del “Lucarelli bis” è sempre speciale, il grande dubbio per il tecnico ex Ternana è quello di Samuele Di Carmine che cercherà fino all’ultimo di prendersi una maglia da titolare nonostante le condizioni fisiche non delle migliori. La novità sembra essere il cambio di modulo, con il passaggio al 3-5-2.

CATANIA (3-5-2): Bethers; Silvestri, Quaini, Curado; Bouah, Zanellato, Ladinetti, Zammarini, Marsura; Chiricò, Di Carmine.