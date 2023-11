Primicile: “Usciremo dalla crisi, sono straconvinto. Caneo resta, lavora 10 ore al giorno”

Domani la Turris è attesa per un’importante sfida contro il Catania in terra siciliana. Il momento dei corallini lo conosciamo, non è tra i migliori, con una sola vittoria nelle ultime otto partite di campionato. Dopo la conferenza di settimana scorsa, Rosario Primicile è stato intervistato nel corso di “Focus Serie C”, appuntamento di OttoChannel. Il direttore anche stavolta ha ribadito piena fiducia a Caneo nonostante le tante voci sul ritorno di Fontana.

Le parole di Primicile sul futuro della Turris e di Bruno Caneo

Queste sono le parole del ds della Turris: “Il momento è quello che è, dobbiamo cercare di trovare il problema per risolverlo e tocca a me trovarlo. Siamo sicuri che ne usciremo. Seguo la squadra quotidianamente e dimostra sempre attaccamento e voglia di uscire dalla crisi. Non è che sono convinto, sono straconvinto che usciremo dalla crisi. Lo percepisco dall’umore”.

Su invece le tante voci sul futuro del tecnico Bruno Caneo, il ds ribadisce piena fiducia al trainer sardo: ” Abbiamo confronti costanti con il tecnico, con i calciatori e con la proprietà e siamo tutti dispiaciuti. Sappiamo il valore della rosa e del mister. Caneo lavora dieci ore al giorno. È impensabile una Turris senza Caneo in questo momento. Sfiderei chiunque a provare un mancato impegno per la causa“.