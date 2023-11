Oggi 17 novembre 2023 si disputerà la partita Svizzera Under 21-Armenia Under 21, valida per le Qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di Calcio Under 21. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18,30. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

DOVE VEDERE SVIZZERA UNDER 21-ARMENIA UNDER 21 IN TV E LIVE STREAMING GRATIS

PARTITA: Svizzera Under 21-Armenia Under 21

DATA INCONTRO: 17 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18,30

COMPETIZIONE: Qualificazioni ai Campionati Europei di Calcio Under 21 2024

STADIO: Stade de la Maladiere (Neuchatel)

CANALE DIRETTA TV: –

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com, UEFA.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: UEFA, Youtube

Scopri come seguire in diretta live, tv e streaming le altre partite valide per le qualificazioni ai Campionati Europei di Calcio 2024

Tra le altre partite in programma questa sera, spicca ovviamente Italia-Macedonia del Nord. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti, ex mister della Società Sportiva Calcio Napoli campione d’Italia in carica, saranno obbligati a battere coloro che li eliminarono ai playoff per le qualificazioni agli ultimi Campionati del Mondo, per poi giocarsi il tutto per tutto contro l’Ucraina in campo neutro a Leverkusen. Se l’Italia dovesse vincere, aggancerebbe a quota 13 punti gli attuali secondi in classifica, ma avrebbe gli scontri diretti dalla propria parte. Avendo vinto l’andata per 2-1, in caso di vittoria stasera a Di Lorenzo e compagni basterà un pareggio nell’ultimo match al cardiopalma.

