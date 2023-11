Oggi 19 novembre 2023 si disputerà la partita Pomigliano Femminile-Napoli Femminile, valida per il campionato di Serie A Femminile. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18,00. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

DOVE VEDERE POMIGLIANO FEMMINILE-NAPOLI FEMMINILE IN TV E LIVE STREAMING GRATIS

PARTITA: Pomigliano Femminile-Napoli Femminile

DATA INCONTRO: 19 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18,00

COMPETIZIONE: Serie A Femminile

STADIO: Stadio Comunale di Palma Campania (Palma Campania)

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN

Scopri dove vedere le partite di Serie A Femminile in live streaming e canale tv gratis

Oggi si giocano ben tre partite del campionato italiano di Serie A Femminile. Le campionesse d’Italia della Roma sono di scena a Sassuolo, mentre c’è grande attesa per il derby d’Italia in programma a Biella tra Juventus e Inter. Infine alle 18 si sfideranno il Pomigliano ed il Napoli nell’altro derby di giornata (l’unico in realtà per questioni geografiche). Le azzurre neopromosse sono alla disperata ricerca di punti, dopo un avvio di stagione horror caratterizzato da sette sconfitte in altrettante partite e un solo gol segnato al cospetto dei sedici subiti. Oggi proveranno ad invertire la rotta a Palma Campania.

