Oggi 20 novembre 2023 si disputerà la partita Nazionale di calcio del Galles Under 21-Nazionale di calcio della Danimarca Under 21, valida per le Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under 21 2024. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 19,00. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

DOVE VEDERE GALLES UNDER 21-DANIMARCA UNDER 21 IN TV E LIVE STREAMING GRATIS

PARTITA: Nazionale di calcio del Galles Under 21-Nazionale di calcio della Danimarca Under 21

DATA INCONTRO: 20 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 19,00

COMPETIZIONE: Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under 21 2024

STADIO: Rodney Parade (Newport)

CANALE DIRETTA TV: –

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com, UEFA.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: UEFA, Youtube

Scopri dove vedere le Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under 21 2024 in tv, cronaca e live streaming gratis

Oggi si giocano tre partite valide per le qualificazioni al campionato europeo di calcio Under 21 2024. Ecco come seguirle in diretta, leggere la cronaca in tempo reale e vederle in live streaming gratis.

Svezia Under 21-Olanda Under 21, dove vederla in tv e live streaming gratis

Grecia Under 21-Portogallo Under 21, dove vederla in tv e live streaming gratis