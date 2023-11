Clermont-Lens, dove vederla live streaming, cronaca, tv gratis

Oggi 25 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Clermont Foot 63-Racing Club de Lens, valida per il campionato di Ligue 1. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 17,00. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Clermont Foot 63-Racing Club de Lens live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Clermont Foot 63-Racing Club de Lens

DATA INCONTRO: 25 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 17,00

COMPETIZIONE: Ligue 1

CANALE DIRETTA TV: Sky

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

Ligue 1, il programma della 13esima giornata

Lione-Lilla

Lorient-Metz

Montpellier-Brest

Nantes-Le Havre

Nizza-Tolosa

Paris SG-Monaco

Rennes-Reims

Strasburgo-Marsiglia

Ligue 1, la classifica provvisoria dopo 12 giornate

Paris Saint-Germain Football Club 27 Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d’Azur 26 Association Sportive de Monaco Football Club 24 LOSC Lille 20 Stade de Reims 20 Racing Club de Lens 16 Havre Athletic Club 15 Stade Brestois 29 15 Football Club de Nantes 14 Olympique de Marseille 13 Football Club de Metz 12 Montpellier Hérault Sport Club (-1) 12 Stade Rennais Football Club 12 Toulouse Football Club 12 Racing Club de Strasbourg Alsace 12 Football Club Lorient-Bretagne Sud 11 Clermont Foot 63 9 Olympique Lyonnais 7

Ligue 1, il calendario fino alla fine del 2023

14ª Giornata

Domenica 03.12.2023 ore 17:00 Brest-Clermont

Domenica 03.12.2023 ore 17:00 Le Havre-Paris SG

Domenica 03.12.2023 ore 17:00 Lens-Lione

Domenica 03.12.2023 ore 17:00 Lilla-Metz

Domenica 03.12.2023 ore 17:00 Marsiglia-Rennes

Domenica 03.12.2023 ore 17:00 Monaco-Montpellier

Domenica 03.12.2023 ore 17:00 Nantes-Nizza

Domenica 03.12.2023 ore 17:00 Reims-Strasburgo

Domenica 03.12.2023 ore 17:00 Tolosa-Lorient

15ª Giornata

Domenica 10.12.2023 ore 17:00 Clermont-Lilla

Domenica 10.12.2023 ore 17:00 Lione-Tolosa

Domenica 10.12.2023 ore 17:00 Lorient-Marsiglia

Domenica 10.12.2023 ore 17:00 Metz-Brest

Domenica 10.12.2023 ore 17:00 Montpellier-Lens

Domenica 10.12.2023 ore 17:00 Nizza-Reims

Domenica 10.12.2023 ore 17:00 Paris SG-Nantes

Domenica 10.12.2023 ore 17:00 Rennes-Monaco

Domenica 10.12.2023 ore 17:00 Strasburgo-Le Havre

16ª Giornata

Domenica 17.12.2023 ore 17:00 Le Havre-Nizza

Domenica 17.12.2023 ore 17:00 Lens-Reims

Domenica 17.12.2023 ore 17:00 Lorient-Strasburgo

Domenica 17.12.2023 ore 17:00 Marsiglia-Clermont

Domenica 17.12.2023 ore 17:00 Metz-Montpellier

Domenica 17.12.2023 ore 17:00 Monaco-Lione

Domenica 17.12.2023 ore 17:00 Nantes-Brest

Domenica 17.12.2023 ore 17:00 Tolosa-Rennes

Domenica 17.12.2023 ore 20:45 Lilla-Paris SG

17ª Giornata

Mercoledì 20.12.2023 ore 21:00 Brest-Lorient

Mercoledì 20.12.2023 ore 21:00 Clermont-Rennes

Mercoledì 20.12.2023 ore 21:00 Lione-Nantes

Mercoledì 20.12.2023 ore 21:00 Montpellier-Marsiglia

Mercoledì 20.12.2023 ore 21:00 Nizza-Lens

Mercoledì 20.12.2023 ore 21:00 Paris SG-Metz

Mercoledì 20.12.2023 ore 21:00 Reims-Le Havre

Mercoledì 20.12.2023 ore 21:00 Strasburgo-Lilla

Mercoledì 20.12.2023 ore 21:00 Tolosa-Monaco