Guida salva la Turris: con l’Audace Cerignola è 1-1

La Turris aggancia il pareggio all’ultimo respiro contro l’Audace Cerignola. Il gol di Guida all’ultimo secondo in piena mischia in area è vitale per i corallini che erano andati sotto per un gol viziato da un colpo di mano durante l’azione. In classifica adesso i corallini sono in piena zona play-out per colpa della vittoria del Sorrento contro il Monopoli per 2-0 che ha fatto scalare i corallini di una posizione a quota quattordici punti.

La cronaca di Turris-Audace Cerignola

La Turris parte forte sfiorando il gol con Franco dopo 4’ chiamando Kaprikas agli straordinari. All’11’ ci prova De Felice ma incespica sul pallone nel momento caldo. Al 32’ Cum ci prova di testa nella classica azione da un esterno all’altro ma il pallone viene bloccato dal portiere ospiti senza patemi. Al 40’ però la beffa, Malcore recupera palla con un fallo di mano non ravvisato, l’azione continua e D’Andrea di testa insacca portando i suoi in vantaggio tra le proteste generali. Nel finale la Turris prova a reagire ma senza particolare precisione.

La ripresa si apre subito col Cerignola vicino al raddoppio ma D’Andrea grazia Fasolino sparando fuori da ottima posizione. Al 53’ ci prova Giannone in sforbiciata ma non crea problemi a Kaprikas. Salvatore prova a cambiare le carte e manda in campo Maniero, Nocerino e Saccani. Al 64’ ci prova Scaccabarozzi ma la palla finisce alta. Al 70’ l’occasione per la Turris, Scaccabarozzi cade in area e l’arbitro assegna il rigore, dagli undici metri ci va Maniero ma si fa ipnotizzare calciando male, regalando il pallone a Kaprikas. Al 91’ la Turris trova il pareggio il neo entrato Guida che sfrutta un’incertezza del portiere e insacca per l’1-1. Nel finale le due squadre si accontentano del pari senza creare particolari pericoli, chiudendo la sfida in parità.