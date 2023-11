La Turris scivola in zona play-out: Sorrento e Monterosi fanno punti

Ennesimo weekend amaro per la Turris che nell’anticipo del sabato è uscita sconfitta nella trasferta di Catania con il gol di Bouah al 97′. Gli uomini di Bruno Caneo nonostante il gol del pareggio di De Felice nella seconda metà di secondo tempo non sono riusciti a difendere al meglio, subendo il gol decisivo a tempo oramai scaduto. Non si può nemmeno considerare migliore la domenica, perché grazie al punto guadagnato dal Sorrento nella ostica trasferta contro la Juve Stabia, i corallini sono sprofondati in piena zona play-out, a pari punti con la prima squadra nel limbo.

Sorrento e Monterosi muovono la classifica, la Turris però ringrazia le altre rivali

Se il Sorrento guadagna un punto e il Monterosi tre (grazie alla vittoria per 1-0 contro la Virtus Francavilla), le altre in lotta con la Turris continuano il loro periodo di crisi profonda. La prima è proprio la Virtus Francavilla che dopo la vittoria per 1-3 al Liguori ha dimenticato “come si vince” inanellando una serie di sconfitte e un misero pareggio (1-1 contro l’Avellino al Partenio).

Periodo complicato anche per il Messina che ieri è uscito sconfitto dallo Zaccheria di Foggia per 2-0, continuando la striscia negativa di risultati che la vede sconfitta da quasi un mese, salvo il pareggio contro il Crotone per 3-3. Momento simile anche per il Brindisi, anzi peggiore, visto che i pugliesi non fanno punti dal 26 ottobre, quando riuscirono a vincere per 0-1 contro il Messina.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

In classifica dunque sale a galla il Sorrento prendendosi il quindicesimo posto e agganciando la Turris a 13 punti (corallini avanti per lo scontro diretto finito 3-2 al Liguori), subito sotto la Virtus Francavilla a 12, Messina a 11 e il Brindisi a 10. Chiude la classifica il Monterosi ad 9 ma nelle ultime cinque partite gli uomini di Taurino hanno collezionato sette punti frutto di due vittorie un pareggio e due sconfitte.