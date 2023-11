La Turris aggancia il pareggio in un pazzo finale contro l’Audace Cerignola, grazie al primo centro tra i professionisti di Angelo Guida che ha salvato i corallini dall’ennesima sconfitta stagionale. Dall’altra parte i pugliesi escono delusi dal campo, nonostante aver capitalizzato una delle pochissime palle gol avute durante la sfida. I corallini in classifica però ora sono in piena zona play-out per colpa della vittoria del Sorrento contro il Monopoli per 2-0. L’Audace Cerignola invece rimane aggrappata al nono posto in classifica a quota ventuno punti insieme al Catania che ha vinto 0-1 contro il Giugliano.

I gol e gli highlights di Turris-Audace Cerignola

La sfida del Liguori si apre con una Turris propositiva che però si trova ad andare sotto prima dell’intervallo con il gol di testa di D’Andrea, viziato da un tocco di mano di Malcore ad inizio azione, non segnalato dall’arbitro nonostante le tantissime proteste dei calciatori corallini e di tutta la panchina. Nella ripresa Salvatore (vice di Caneo, in panchina per la squalifica del tecnico sardo) manda in campo De Felice, Pavone, Guida e nell’assalto finale riesce a trovare la rete nel pareggio in pieno recupero. Cross dalla sinistra di Franco, Krapikas manca la presa e Guida di testa insacca a porta vuota.

Nei minuti finali le due squadre si fanno prendere dal nervosismo “abbandonando” il calcio giocato. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi con il risultato finale di 1-1 che non soddisfa nessuno. Almeno torna ad aggiungere un punto in classifica la Turris che mancavano dalla trasferta di Potenza di inizio ottobre vinta con il gol di Maestrelli nel finale. Nel dopo partita sono poi arrivate le parole di Angelo Guida. Il calciatore si è dimostrato felice e reclama più spazio nelle rotazioni. Prossima sfida per la Turris, il derby contro l’Avellino domenica sera alle 20:45.